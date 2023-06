Silvestri(M5s),dati Istat allarmanti e governo ignora sofferenze

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "I dati Istat dicono che in Italia una persona su quattro è a rischio povertà e che 2,6 milioni di individui si trovano in condizioni di grave deprivazione materiale e sociale. Si tratta di numeri allarmanti che confermano l'esigenza di una cintura di protezione sociale fatta di misure di sostegno, di un reddito di cittadinanza e di un salario minimo". Lo dichiara Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle.

"Il governo Meloni - prosegue - non solo sta ignorando questi drammi cancellando ogni tipo di supporto per i cittadini che versano in situazioni difficili, ma con misure come il decreto lavoro, che sarebbe più corretto chiamare decreto precariato, sta creando le condizioni per favorire lo sfruttamento di milioni di lavoratrici e lavoratori che hanno già degli stipendi da fame. Il 17 saremo in piazza insieme a queste persone per dire: basta vite precarie". (ANSA).