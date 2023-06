Povertà: M5s,Istat testimonia importanza reddito di cittadinanza

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Nel 2022, in Italia, circa il 25% della popolazione è a rischio povertà. Percentuale che sale al 40,6% nel Mezzogiorno. E ancora: 2,6 milioni di individui si trovano in condizioni di grave deprivazione materiale e sociale.

I numeri diffusi oggi dall'Istat si scontrano contro la decisione del Governo di smantellare il Reddito di cittadinanza, che, scrive l'Istituto nel suo report, nel 2021 'ha consolidato il suo ruolo come misura strutturale di contrasto alla povertà'.

Sempre secondo l'Istat, insieme al Rdc le misure straordinarie messe in campo durante la pandemia dal Governo Conte II hanno sostenuto 'in modo importante il recupero dei redditi familiari dopo la contrazione del 2020'. Con il decreto varato il 1° maggio, al contrario, l'esecutivo di Giorgia Meloni ha introdotto una misura, l'Assegno di inclusione, totalmente inadeguata, trasformando l'Italia nell'unico Paese Ue privo di una misura universale di contrasto alla povertà. Una decisione miope e propagandistica presa, peraltro, nell'anno in cui si stimano 700mila nuovi poveri in più a causa dell'inflazione. Si fermino finché sono in tempo". Lo affermano in una nota i parlamentari del M5S nelle commissioni Affari sociali e Lavoro di Camera e Senato. (ANSA).