Nomine: M5S, vicenda Inps-Inail mostra spregio verso istituzioni

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Con un decreto legge varato il 4 maggio, il Governo Meloni ha commissariato Inps e Inail ma ad oggi, quando sono passati 15 giorni dai termini indicati dallo stesso decreto, non c'è traccia del Dpcm con cui devono essere nominati i commissari. In queste settimane, a testimonianza della bulimia di potere di FdI e Lega, sui giornali abbiamo letto una ridda di nomi legati politicamente a questo o a quell'esponente dei due partiti. Ciò conferma che dietro all'improvvisa cacciata dei presidenti Tridico e Bettoni non c'era nessuna urgenza, ma, come detto, solo la volontà di occupare le poltrone più importanti di due Istituti centrali per la vita di cittadini e lavoratori, a rischio paralisi amministrativa". E' quanto affermano in una nota Valentina Barzotti e Orfeo Mazzella, capigruppo del M5S nelle Commissioni Lavoro di Camera e Senato.

"Tale atteggiamento - aggiungono - è l'ennesima prova del totale spregio per la cosa pubblica che contraddistingue questa destra". (ANSA).