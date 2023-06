Morto Ambrosi, Unioncamere 'ha fatto tanto per economia Puglia'

(ANSA) - BARI, 14 GIU - La scomparsa di Alessandro Ambrosi, presidente della Camera di commercio di Bari, rappresenta "una grave perdita per il sistema camerale italiano". E' quanto si legge in una nota di Unioncamere, che manifesta vicinanza "alla famiglia, ai collaboratori, al mondo dell'economia e delle istituzioni del capoluogo pugliese".

"Nel corso di questi anni ho avuto modo di conoscere ed apprezzare Alessandro Ambrosi, stringendo con lui un rapporto di vera amicizia", commenta il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. "Alessandro - conclude - era un uomo tenace, volitivo, appassionato, al quale tutti riconosciamo la capacità di saper fare squadra e che tanto ha fatto, con dedizione, per il mondo economico pugliese. Mi mancherà moltissimo". (ANSA).