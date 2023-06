Morto Ambrosi, Camera commercio Bari 'vicini alla famiglia'

(ANSA) - BARI, 14 GIU - Il vicepresidente, il consiglio, il collegio dei revisori, il segretario generale e i dipendenti della Camera di commercio di Bari "si uniscono al dolore della famiglia e ricordano le grandi qualità professionali e umane" del presidente dell'ente camerale, Sandro Ambrosi, morto ieri sera all'età di 71 anni.

La camera ardente sarà allestita, dalle ore 12, nel salone San Nicola della Camera di Commercio di Bari. I funerali si terranno il 15 giugno, alle ore 18, nella Basilica di San Nicola.

In una nota della Camera di commercio si ricorda che Amrosi, "da storico imprenditore nel retail, per anni ai vertici di Confcommercio Bari e Puglia, aveva molto a cuore la salvaguardia del commercio al dettaglio soprattutto nei centri cittadini. 'I negozi sono l'anima delle città, punti di riferimento importanti per le persone, sono una risorsa anche per il turismo, una ricchezza che va tutelata, protetta, salvaguardata', diceva".

Nella rinascita della Fiera del Levante, di cui era presidente attraverso la partnership pubblico-privata per la gestione delle sue attività con Fiere Bologna. "la visione di Alessandro Ambrosi di Bari e della Puglia ha trovato non solo un contenitore simbolico ma anche un cantiere di idee in cui la memoria potesse farsi futuro". (ANSA).