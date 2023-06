Maltempo: Legacoop Romagna, basta pantomima sul commissario

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - Alla luce dell'alluvione che, lo scorso mese, si è abbattuto sull'Emilia-Romagna e, in particolare sulla Romagna, "non si può più andare avanti con questa pantomima sul commissario: dobbiamo avere la sicurezza di potere ricostruire in tempi rapidi". Così, il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, aprendo l'evento 'Il dolore e la forza della cooperazione" organizzato dalla stessa Legacoop a Bagnacavallo, nel Ravennate'. "E' nello spirito dei romagnoli essere orgogliosi — ha aggiunto - ma senza aiuti questa volta la Romagna da sola non ce la potrà fare".

All'assise hanno preso parte il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini; il presidente della Legacoop nazionale, Simone Gamberini , gli assessori regionali a Turismo e Sviluppo Economico, Andrea Corsini e Vincenzo Colla; la sindaca di Bagnacavallo, Eleonora Proni; il prefetto di Ravenna, Castrese de Rosa, i presidenti delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna, Enzo Lattuca e Michele de Pascale, oltre a tanti sindaci dei comuni colpiti dalla catastrofe.

A seguito del maltempo che ha colpito la regione, "ciò che ci preoccupa di più — ha osservato il presidente di Legacoop Emilia-Romagna Daniele Montroni — e non avere ancora visto l'avvio della fase di ricostruzione. È trascorso un mese e mezzo e ci preoccupa non vedere all'orizzonte un percorso. Siamo in presenza di un tavolo istituzionale con sede a 400 chilometri di distanza. Non ci pare una risposta adeguata rispetto alla portata della catastrofe". (ANSA).