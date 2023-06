Maltempo: Legacoop, 'messi a disposizione oltre 3 milioni'

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - Alla luce dell'alluvione che, lo scorso maggio, si è abbattuta sull'Emilia-Romagna il movimento cooperativo di Legacoop ha messo a "disposizione" delle popolazioni colpite "più di 3 milioni solo in termini di raccolte di fondi. A ciò vanno aggiunte le derrate e i beni forniti gratuitamente, gli interventi di uomini e mezzi, l'utilizzo di spazi e capacità logistiche". E' quanto è emerso nel corso dell'evento 'Il dolore e la forza della cooperazione" organizzato dalla stessa Legacoop a Bagnacavallo, nel Ravennate, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e del presidente di Legacoop nazionale, Simone Gamberini.

La pioggia che ha devastato vaste aree della Romagna, ha osservato il numero uno della Legacoop, "ha provocato danni ingenti alle nostre cooperative: nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, circa 140 imprese registrano danni superiori a 50 milioni di euro, ma molti altri, diretti ed indiretti, sarà possibile valutarli solo nei prossimi mesi".

Ora, dopo che le cooperative "hanno risposto all'emergenza con resilienza e solidarietà", ha proseguito Gamberini, occorre "certezza sull'ammontare delle risorse necessarie, sicuramente superiori ai 2 miliardi previsti dal primo provvedimento adottato dal Governo, e sui tempi di erogazione. E intanto, in attesa dei ristori, è indispensabile prevedere e rendere effettiva la copertura al 100% per le domande di prestiti presentate alle banche dalle imprese colpite dall'alluvione. Per tutto questo - ha aggiunto è urgente la nomina di un Commissario che, a nostro parere, deve essere il Presidente della Regione Emilia-Romagna". (ANSA).