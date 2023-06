Maltempo: Confindustria Ceramica, le aziende tutte ripartite

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - "Già da alcuni anni viviamo accadimenti storici assolutamente straordinari. Lo scorso anno ricordavano i primi mesi dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Oggi il dramma lo sta vivendo la Romagna con l'alluvione. Un evento dalle proporzioni inimmaginabili, che ha causato 15 vittime, devastato intere provincie e fermato, per alcuni giorni, anche alcune nostre aziende che, oggi, sono già tutte ripartite".

Lo ha detto il presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani, insieme al direttore generale Armando Cafiero i dati consuntivi del 2022 dell'Indagine Statistica Nazionale sull'industria della ceramica e delineando le azioni dell'associazione di categoria sui temi di principale interesse per il settore. Savorani ha poi ribadito come "in pochissimi giorni le nostre aziende abbiano riaperto e ricominciato a produrre". Quanto ai danni causati dall'emergenza maltempo in Emilia-Romagna nel settore della ceramica, per Savorani "non si possono ancora quantificare". (ANSA).