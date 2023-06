Istat: Pd, Italia unica in Ue senza strumenti anti-povertà

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Nel suo report sulle condizioni di vita e reddito delle famiglie, l'Istat conferma che in Italia più del 20% della popolazione è a rischio di povertà. Ci dice anche che nel 2021 il Reddito di cittadinanza ha evitato la caduta di ben 6 punti percentuali del reddito disponibile delle famiglie del primo quintile (il 20% delle famiglie più povere).

Eppure il Rdc è stato abolito e l'Italia è ora l'unico paese europeo privo di uno strumento universale di contrasto alla povertà". Lo dichiara in una nota la deputata Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro del Partito Democratico.

"Sempre secondo l'Istat - aggiunge - a testimonianza delle forti diseguaglianze presenti nel nostro paese, il reddito delle famiglie del quinto quintile (il 20% delle famiglie più benestanti) nel 2021, è stato in media pari a 5,6 volte quello delle famiglie più povere. Ma sarebbe stato pari a ben 6,1 volte senza il Rdc. Eppure il Rdc è stato abolito: evidentemente il contrasto alle diseguaglianze non è nelle corde di questa maggioranza". (ANSA).