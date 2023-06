Istat: Pd Campidoglio, 'che fa il governo per la povertà?'

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Oltre a togliere il Reddito di cittadinanza, cosa fa il Governo italiano per le famiglie in povertà? C'è una leggera ripresa economica, a leggere i dati Istat, ma resta sempre il dramma di una persona su 4 che versa in una condizione di deprivazione materiale". Così in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale dem e presidente della commissione Cultura e lavoro di Roma Capitale. "Quali misure pensa il Governo di introdurre per diminuire le disuguaglianze? - dice ancora - Come pensa di aiutare gli enti locali a rispondere alle istanze dei cittadini e delle famiglie in difficoltà, quali enti di prossimità sul territorio italiano? Oltre alla propaganda 'prima gli italiani', può il governo italiano dirci come vuole aiutare quelle famiglie che entrano o vivono in una situazione di grave povertà? Quali strumenti sono in campo per combattere inflazione crescente e povertà, familiare e minorile? Attendiamo fiduciosi una risposta, se vuole arrivare". (ANSA).