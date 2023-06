Goitini, 'contratto bancari si discuta al Casl dell'Abi'

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - L'ad di Bnl Elena Goitini vede il Casl dell'Abi, "il contesto più giusto per" la trattativa sul rinnovo del contratto dei bancari. Parlando al congresso Fabi, Goitini ha sottolineato come " intervenire sui salari è un dovere morale ed è importante" visto l'aumento dell'inflazione ma occorre "farlo in modo equo e sostenibile" ed è importante "accompagnare la discussione sul quantum, che è doverosa, non adbicando agli interventi a supporto della flessibilità e del recupero della produttività". (ANSA).