Dl Inps: arriva proroga per invio cartaceo atti notificati Pa

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Fino al 30 novembre 2023 i cittadini meno digitalizzati potranno continuare a ricevere gli atti notificati della Pa anche in forma cartacea. Lo prevede un emendamento al decreto Inps. "Al fine di garantire la piena inclusione dei soggetti in divario digitale, fino al 30 novembre 2023, il gestore della piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione", ovvero PagoPa, "invia al destinatario sprovvisto di domicilio digitale che non abbia già perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma", "l'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo" e una "copia analogica dell'atto". Per le maggiori spese di stampa, imbustamento, recapito, "pari a 979.050 euro" per il 2023 si provvede tramite le risorse stanziate per la realizzazione della piattaforma, pari a 2 milioni annui. (ANSA).