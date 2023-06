Confindustria Ceramica, servono decreti attuativi per il gas

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - La ceramica italiana risente ancora della crisi energetica, innescata dalla guerra in Ucraina, e delle politiche europee per la decarbonizzazione.

Lo ha detto il presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani, che insieme al direttore generale Armando Cafiero ha presentato, nella sede dell'associazione a Sassuolo, i dati consuntivi del 2022 dell'Indagine Statistica Nazionale sull'industria della ceramica e delineando le azioni dell'associazione di categoria sui temi di principale interesse per il settore.

"Tra i fattori di positività va annoverata la flessione dei prezzi dell'energia termica ed elettrica, anche se rimangono aperti tutti i problemi strutturali connessi a questi due mercati - spiega Savorani - Mi riferisco all'assenza dei decreti attuativi che possono aumentare di due miliardi di metri cubi l'estrazione di gas nazionale da destinare ai settori gasifori e in sede europea un approccio alla sostenibilità ambientale destinata a peggiorare i già pesantissimi danni subiti da diversi settori a livello continentale, tra cui la ceramica italiana. La produzione nazionale di gas lo scorso anno è diminuita del 4% in corrispondenza di una crisi grave come quella che abbiamo vissuto", aggiunge Savorani.

Quanto alla politica dell'Unione Europea, "nata con l'obiettivo condivisibile di decarbonizzare, si è dimostrata alla prova dei fatti inefficace e controproducente dal punto di vista ambientale, determinando un effetto recessivo non voluto", chiarisce il presidente di Confindustria Ceramica.

"A questo dobbiamo aggiungere che le riforme del sistema Ets (che certifica a livello europeo le emissioni di Co2, ndr) attuale sta andando nella direzione diametralmente opposta alla necessità di coniugare la sostenibilità economica, ambientale e sociale con la competitività internazionale del settore ceramico. Invece di migliorare il sistema lo stiamo peggiorando", sottolinea Savorani. (ANSA).