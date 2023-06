Confindustria Ceramica, nel 2022 fatturato a 8,7 miliardi

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - Nel 2022 le 259 aziende che operano nel settore della ceramica hanno registrato un fatturato pari a 8,7 miliardi di euro. Per quanto riguarda solo il settore delle piastrelle, invece, il fatturato delle 128 aziende italiane specializzate, lo scorso anno ha sfiorato i 7,2 miliardi di euro (+16,5%), di cui 6 miliardi provenienti dalle esportazioni (+14,8%; quota del 83% sul fatturato) e 1,2 miliardi da vendite in Italia.

Sono questi alcuni dati presentati dal presidente dell'associazione, Giovanni Savorani, e dal direttore generale Armando Cafiero, in occasione dell'assemblea di Confindustria Ceramica. In crescita anche il fatturato delle 30 aziende italiane che producono ceramica sanitaria, che nel 2022 si è attestato a 396,9 milioni di euro, con vendite sui diversi mercati esteri per 156,8 milioni di euro (40% del totale). In calo del 2% a 373 milioni di euro, invece, il fatturato delle 30 aziende che producono materiali refrattari.

Bene, invece, il settore laterizi, con un fatturato di 700 milioni di euro registrato lo scorso anno, principalmente realizzato sul mercato italiano. In aumento anche il fatturato del settore stoviglie di ceramica, che nel 2022 è stato pari a 60,1 milioni di euro (+27%), di cui il 63% realizzato in Italia.

Nei primi mesi del 2022, invece, si è registrata una flessione "delle esportazioni in volume è nell'ordine del 25% ed interessa tutti i mercati. Un calo che riguarda anche l'Italia, anche se con cifre inferiori al 10%. In contrazione anche i fatturati esteri nell'ordine del 13%, mentre quello italiano registra un segno positivo di alcuni punti percentuali", ha spiegato Savorani. (ANSA).