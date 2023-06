Confindustria Ceramica, -25% export nel primo trimestre 2023

(ANSA) - BOLOGNA, 14 GIU - Nel settore della ceramica "nel primo trimestre 2023 la flessione delle esportazioni in volume è nell'ordine del 25% ed interessa tutti i mercati. Un calo che riguarda anche l'Italia, anche se con cifre inferiori al 10%. In contrazione anche i fatturati esteri nell'ordine del 13%, mentre quello italiano registra un segno positivo di alcuni punti percentuali".

Lo ha detto il presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani, presentando insieme al direttore generale Armando Cafiero, i dati consuntivi del 2022 per il settore.

"Senza dubbio, dopo lo straordinario exploit dei primi sei mesi del 2022, un ritorno su valori più bassi poteva essere prevedibile - ha aggiunto - anche se il calo trova una sua spiegazione soprattutto nel profondo cambiamento dello scenario, caratterizzato da tassi di interesse cresciuti repentinamente, una fortissima resilienza dell'alta inflazione, l'esaurimento della fiammata dei consumi post lockdown, il peggioramento del clima di fiducia dei consumatori. In questo contesto la competizione internazionale si fa ancor più accesa ed altissima è l'attenzione dell'industria italiana ed europea affinchè tutti gli esportatori, tra cui quelli di India e Cina, applichino le regole del Fair Trade". (ANSA).