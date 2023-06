Commercialisti, 'fatto il massimo su proroga delle scadenze'

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il Consiglio nazionale dei commercialisti "prende atto dell'imminente decisione del governo di differire al 20 luglio il termine ordinario per il pagamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi dei soggetti che applicano gli Isa e di prevedere, per i medesimi soggetti, che il pagamento oltre tale termine, con la maggiorazione dello 0,4%, possa avvenire entro il 31 luglio. Per la categoria professionale guidata da Elbano de Nuccio, "la disponibilità e l'ascolto da parte del ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate sono stati più che apprezzabili, ma cogenti vincoli di finanza pubblica non hanno consentito un differimento oltre il termine del 31 luglio. È stato fatto il massimo per contemperare le legittime richieste dei Colleghi e dei contribuenti con le esigenze di equilibrio dei conti dello Stato".

Per il tesoriere nazionale con delega all'area fiscalità, Salvatore Regalbuto, "è quanto mai auspicabile un futuro molto prossimo in cui le proroghe diventino l'eccezione e non la regola. E ciò potrà avvenire solo con un compiuto riconoscimento dei principi dello Statuto del Contribuente, mettendo a disposizione dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, con un ampio anticipo rispetto alle scadenze, tutti gli strumenti necessari e snellendo in modo tangibile le numerosissime informazioni che confluiscono nelle dichiarazioni dei redditi. La riforma del sistema tributario, che Governo e Parlamento stanno meritoriamente portando avanti, prevede ampie disposizioni in tal senso e potrà essere l'occasione per ridefinire il calendario fiscale affinché si superi questo ingorgo estivo che è ormai insostenibile non solo dal punto di vista professionale, ma anche in termini di qualità della vita", termina la nota. (ANSA).