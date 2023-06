Cgil, 'dati Istat preoccupanti, errore canellare il Rdc'

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "I dati diffusi oggi dall'Istat sono molto preoccupanti e mostrano quanto sia un grave errore perseverare nella cancellazione del reddito di cittadinanza che, nonostante le criticità, in questi anni ha contribuito a ridurre divari e disuguaglianze. Per questo chiediamo di modificare il decreto lavoro". Così la segretaria confederale della Cgil Daniela Barbaresi commenta il report dell'Istituto nazionale di statistica.

Per la dirigente sindacale "la conferma che quasi un quarto della popolazione nel 2022 sia ancora a rischio povertà o esclusione sociale non può essere ignorata. Così come gli 11,8 milioni di persone a rischio povertà (il 20,1%), i 2,6 milioni di individui in condizione di grave deprivazione materiale e sociale (il 4,5%), cui si aggiunge il 9,8% di persone che, nel 2021, viveva in famiglie a bassa intensità di lavoro. Sono numeri che richiedono un'azione straordinaria e integrata da parte del governo per prendere in carico tutta la popolazione in condizione di bisogno, senza operare scelte arbitrarie e categoriali come si sta facendo con le misure previste dal 'decreto lavoro' o introducendo versioni moderne delle tessere 'annonarie' come la 'Carta per la spesa alimentare' che esclude proprio i più poveri".

"La legge di conversione del decreto lavoro è ancora in discussione in Senato - sottolinea in conclusione Barbaresi - e occorre intervenire subito per modificarne le previsioni".

(ANSA).