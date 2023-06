Castagna, 'trattativa sul contratto avvenga al Casl Abi'

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il ceo del Banco Bpm Giuseppe Castagna, così come l'ad di Unicredit Orcel, ritiene che sia "giusto e utile anche per il sindacato" che la trattativa sul contratto dei bancari avvenga "in un organismo che rappresenti tutte le banche", il comitato Casl del'Abi dal quale è uscita Intesa Sanpaolo. Parlando al congresso della Fabi, Castagna "ha sottolineato come "siamo storicamente molto vicini alla contrattazione che è sempre stata fatta" al Casl e ha auspicato "una serena trattativa" che è "alle battute iniziali". Per Castagna la parte "economica e la flessibilità devono andare di pari passo".

Fino a dicembre il Casl era guidato da un esponente del Banco Bpm, Salvatore Poloni cui Castagna, ha sottolineato, "rispettava l'autonomia". (ANSA).