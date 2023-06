Capone (Ugl), 'urge riforma del fisco a sostegno lavoratori'

(ANSA) - FIRENZE, 14 GIU - "Come Ugl ribadiamo la centralità di una riforma complessiva del fisco che consenta di immettere liquidità nell'economia reale, rafforzare il potere d'acquisto dei lavoratori e rilanciare i consumi. Urgono, peraltro, investimenti a supporto del settore manifatturiero e del turismo che rappresentano asset fondamentali nell'economia del territorio. In tal senso l'attuazione del Pnrr rappresenta un'opportunità storica per valorizzare le eccellenze locali e favorire la creazione di nuovi posti di lavoro".

Così Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl intervenendo oggi al congresso territoriale dell'Ugl di Firenze.

Per Capone, spiega una nota, "la stagione dei congressi territoriali rappresenta l'occasione per confrontarsi con gli iscritti e per costruire insieme il nuovo modello sindacale che affronterà il #viaggionelfuturo del lavoro. Il tessuto economico fiorentino continua a dimostrarsi resiliente pur non avendo ancora recuperato i livelli pre Covid". "Nel 2022 - ha osservato ancora - il tasso di disoccupazione nella provincia risulta pari al +5,4% rispetto al 2021. Preoccupa, in particolar modo, l'esplosione dei prezzi causata dal caro energia e dalle conseguenze economiche del conflitto russo ucraino. Secondo Confesercenti Toscana, complessivamente, nel 2023 le famiglie toscane spenderanno in media 3.064 euro al mese, 141 euro in più rispetto al 2019". (ANSA).