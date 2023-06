Bcc Iccrea accentra diverse attività in Bcc Sinergia

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il gruppo Bcc Iccrea unisce due società, Sinergia e Bcc Solutions, per far nascere Bcc Sinergia, il nuovo polo del gruppo per la gestione accentrata di tutte le attività di back-office e operations. Lo si legge in una nota secondo cui "dall'impegno congiunto delle due società, si sono realizzati più di 70 milioni di euro di risparmi a livello di gruppo nell'ultimo triennio".

In particolare, la nuova realtà avrà il compito di accompagnare le strutture centrali e le Bcc del gruppo in una più efficiente gestione dei servizi amministrativi, di real estate, di facility management e di contact center e in genere in tutti i processi di acquisto e cost management.

Bcc Sinergia capitalizzerà le esperienze maturate da un lato da Sinergia che fin dalla sua nascita nel 2012 ha rappresentato il polo unico delle attività operative e strumentali delle Bcc a cominciare da quelle di back office, realizzando progettualità e iniziative dedicate ad accrescere l'efficienza delle Banche di Credito Cooperativo presenti sul territorio.Dall'altro lato, bcc Sinergia si avvarrà del know-how maturato da bcc Solutions su diverse iniziative, tra cui la gestione degli immobili di proprietà del Gruppo, i processi di acquisto a beneficio delle aziende del gruppo e, ove coinvolte, anche delle bcc aderenti.

Da marzo 2023 l'headquarter del gruppo a Roma è una sede a emissioni "zero".