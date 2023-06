Venesio, 'per il contratto è vitale il ruolo dell'Abi'

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Io credo nel Casl", il comitato affari sindacali del'Abi, e "non posso che ridire" quanto detto dall'ad di Unicredit Andrea Orcel secondo cui la trattativa sul rinnovo del contratto va gestita lì.

Lo afferma il presidente della Banca Piemonte Camillo Venesio, già vicepresidente ed esponente delle piccole banche, al congresso della Fabi. Venesio ha aggiunto come "la soluzione la troveremo" nell'ambito del Casl e ha ricordato di "continuare a lavorare per cercare di ricostruire l'unità anche nel Casl" dal quale è uscita Intesa Sanpaolo. Venesio ha poi ricordato come "Mio nonno costituì l'associazione delle banche piemontesi ma fu un disastro. La contrattazione nazionale è fondamentale".

(ANSA).