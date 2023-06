Vende e affitta case ma evade il fisco, patrimonio sequestrato

(ANSA) - PAVIA, 13 GIU - Un'indagine coordinata dalla Procura di Pavia ha portato alla luce un'evasione fiscale di oltre 2 milioni di euro tra il 2016 e il 2018 e della quale è ritenuto responsabile un imprenditore cremasco che opera nel settore immobiliare. La Guardia di Finanza di Crema (Cremona) ha sottoposto a sequestro preventivo il patrimonio dell'amministratore e di una società con sede a Milano.

Nel corso dell'inchiesta è emerso che l'imprenditore, amministratore di una società, avrebbe omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Iva, nascondendo al fisco i ricavi derivanti dalla cessione e dalla locazione di immobili per più di 5 milioni di euro, evitando così il pagamento di imposte dovute per circa 2 milioni di euro. "L'ingente evasione fiscale accertata dai militari della compagnia di Crema - si legge in una nota della Procura di Pavia -, in particolare è stata resa possibile dall'omessa dichiarazione degli introiti societari provenienti dalla cessione di circa 90 immobili tutti ubicati nel circondario pavese, dove la società effettivamente operava, a dispetto della sede legale ufficiale". (ANSA).