Uilm, 'rinvio tavolo su Cigs ex Ilva, si aggrava incertezza'

(ANSA) - TARANTO, 13 GIU - "È paradossale che, dopo quasi cinque anni dalla firma dell'accordo del 6 settembre 2018 con cui è stato definito un preciso piano ambientale ed industriale con garanzia occupazionale, si continui a parlare di soli ammortizzatori sociali senza un briciolo di prospettiva e una gestione aziendale che fa acqua da tutte le parti. Quella sulla cassa integrazione è una discussione a cui avremmo voluto sottrarci ma nell'interesse dei lavoratori siamo stati oggi presenti nel ribadire, come abbiamo fatto da soli il 29 marzo scorso, la mancanza di presupposti per la concessione".

Lo dichiarano Guglielmo Gambardella, coordinatore Siderurgia della segretaria nazionale Uilm e Davide Sperti, segretario Uilm Taranto, a margine dell'incontro per l'esame congiunto, tenutosi presso la sede del ministero del Lavoro, per la richiesta di cassa integrazione straordinaria in deroga da parte di Acciaierie d'Italia per 2.500 lavoratori dello stabilimento di Taranto.

"Dopo l'aggiornamento del tavolo del Ministero del Lavoro - aggiungono - il Governo rompa gli indugi e assuma l'unica decisione possibile: far rientrare a lavoro i 2.500 lavoratori.

Per quanto ci riguarda l'incertezza più grande è quella sulla visione di lungo periodo. Se rimarranno le attuali condizioni di governance, il futuro dell'acciaieria di Taranto e di tutto il gruppo ex Ilva è segnato".

Secondo Gambardella e Sperti si è "ancora in tempo se la Presidenza del Consiglio dei Ministri assumerà, in tempi ristrettissimi, la regia per determinare il cambio di passo, in caso di diversità di vedute fra i ministeri competenti". (ANSA).