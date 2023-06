Sace, accordo con Finage Consulting a supporto export pmi

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Accordo tra Sace e Finage Consulting, a supporto dell'internazionalizzazione delle aziende italiane, soprattutto pmi. Ad annunciarlo, il gruppo assicurativo-finanziario italiano specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, in una nota. La società del Gruppo Finage si occupa di ricerca, selezione e implementazione di soluzioni finanziarie per la crescita della competitività d'impresa.

"Grazie a questo accordo saremo in grado di offrire alle pmi un servizio di consulenza qualificato a supporto della loro crescita sul mercato domestico ed estero, favorendo il processo di internazionalizzazione", afferma Roberto Allara, Head of Sales pmi di Sace.

"Le sinergie attivabili grazie a questa partnership, di elevato valore strategico per entrambe le parti, permetteranno di accelerare il nostro percorso di crescita e consolidamento sul mercato di riferimento", spiega Gennaro Miccoli, responsabile Internazionalizzazione di Finage Group. (ANSA).