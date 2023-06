Regolamento Ue sugli imballaggi, focus di Confindustria Cuneo

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Giornata di approfondimento sul futuro del packaging organizzata domani, a partire dalle 10, dalla Confindustria di Cuneo. Focus sui rischi per le filiere del Made in Italy e sulle azioni di Confindustria in merito alla proposta di regolamento sugli imballaggi della Commissione Europea.

"La Commissione Europea - spiega il presidente degli industriali cuneesi, Mariano Costamagna - ha abituato gli stati membri a un 'ritmo' frenetico di emanazione di normative green.

Dal Green Deal, agli obblighi di efficientamento energetico degli edifici, per citarne alcuni. A fine 2022, si è aggiunta la proposta di nuovo regolamento sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, che sta scatenando un acceso dibattito. Un provvedimento che prende a modello gli schemi dei Paesi Nord europei di 'vuoto a rendere' e che oggettivamente penalizza stati come l'Italia che hanno fatto del riciclo il punto di forza".

Anche se Confindustria "condivide pienamente lo spirito della proposta dell'Ue, in un'ottica di promozione dell'economia circolare, se il provvedimento verrà approvato così com'è dalla Commissione Europea, rischia di danneggiare un intero sistema di eccellenza con impatti gravi e trasversali su molti settori.

In particolare, sul piano procedurale, il Regolamento avrebbe una immediata applicazione in tutti gli Stati membri, senza possibilità di 'recepimento' e modifiche dei singoli Paesi e non terrebbe conto delle diversità organizzative e gestionali dei vari membri della Ue. Più utile sarebbe un provvedimento flessibile, che lasciasse ampio margine di manovra ai singoli Stati nello scegliere il mix ottimale fra prevenzione e riciclo" (ANSA).