Mozione di Bori su welfare studentesco torna in commissione

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha deciso all'unanimità di approfondire in commissione i contenuti della mozione "Umbria studiata per studiare" presentata dal consigliere Tommaso Bori (Pd) che vuole impegnare la Giunta a "mettere in atto o implementare, anche in un quadro organico, tutti gli interventi e le politiche utili e necessarie a garantire i più alti livelli possibili di diritto allo studio e di servizi agli studenti e alle studentesse, per fare dell'Umbria una regione d'eccellenza e all'avanguardia in questo campo; ad ampliare le finalità e le competenze di Adisu, nonché conseguentemente la dotazione finanziaria dell'ente".

In Aula hanno assistito alla discussione numerosi studenti che, al termine della seduta, sono stati a colloquio prima con gli assessori Melasecche e Agabiti e poi con il dirigente della Regione Rossetti. C'è la volontà comune - riferisce un comunicato della Regione - di confrontarsi sui singoli temi e il tavolo di lavoro è stato aperto seduta stante.

"L'obiettivo di questo atto - ha spiegato Bori in Aula - è quello di integrare e sviluppare la concezione di diritto allo studio universitario, estendendo le finalità degli interventi volti a realizzarlo anche una piena promozione del diritto alla mobilità, all'abitare e alla salute; costruire, attorno al nucleo di strumenti e servizi strettamente funzionali alla fruizione del diritto allo studio, un sistema di 'welfare studentesco', anche in sinergia con gli altri enti pubblici e componenti attive della società civile, attraverso interventi, agevolazioni, servizi aggiuntivi e altre politiche atte a migliorare e perfezionare l'esperienza formativa e la condizione di vita degli studenti e delle studentesse in Umbria, specialmente nei seguenti ambiti: accesso ai beni e ai servizi di prima necessità, politiche abitative, orientamento e inserimento nel mondo del lavoro, accesso alla cultura, sostegno e promozione di attività culturali, musicali, sociali e aggregative, partecipazione e impegno civico, consapevolezza, prevenzione e salute riproduttiva; benessere e sport".

"Inoltre - prosegue la nota - si vuole stabilizzare, in accordo con il sistema universitario, la misura di 'No Tax Area' a 30mila euro di Isee, rendendo strutturali i fondi necessari; continuare a garantire tutti i fondi necessari alla copertura totale delle borse di studio erogate da Adisu, nonché tutte le altre erogazioni e misure previste; adottare, anche attraverso una pianificazione organica, tutti gli interventi e le politiche necessarie a garantire un completo ed efficiente sistema di mobilità rivolto agli studenti e alle studentesse, in particolare: confermare e rendere strutturale, in accordo con gli altri enti coinvolti, l'abbonamento unico regionale annuale per gli studenti universitari a 60 euro, ampliandone la platea anche alle popolazioni studentesche che risultano attualmente escluse, vale a dire gli iscritti agli altri istituti di istruzione terziaria umbri, specializzandi e dottorandi dell'Università degli studi di Perugia e dell'Università per Stranieri di Perugia, studenti e studentesse che usufruiscono del cosiddetto semestre aggiuntivo".

Per quanto riguarda la mobilità, istituire, insieme ai Comuni, ad Adisu e agli altri enti interessati un servizio di mobilità notturna nelle città di Perugia e Terni, rivolto soprattutto alle esigenze della popolazione studentesca universitaria, anche implementando e stabilizzando progetti già esistenti; promuovere una vera riforma dell'offerta di mobilità nel territorio regionale sulla base delle esigenze della popolazione studentesca, al fine di rendere agevoli ed efficienti i collegamenti dentro la città capoluogo e tra di essa e le altre città che ospitano poli universitari distaccati". La mozione propone anche di "intervenire attraverso un apposito piano per la residenzialità studentesca universitaria, con una serie di misure organiche e coordinate.

Fra gli altri obiettivi l'istituzione di un Osservatorio regionale per la residenzialità universitaria. Inoltre adottare progetti e interventi mirati, di concerto con le strutture ospedaliere e sanitarie nonché con le istituzioni universitarie coinvolte, volti a garantire pienamente il diritto alla salute fisica e mentale per la popolazione studentesca. In particolare tramite: l'erogazione di servizi di medicina base agli studenti e alle studentesse fuori sede, ai quali attualmente non è pienamente garantito l'accesso al servizio sanitario nella sede di studio; agevolare l'accesso ai servizi sanitari per le fasce più deboli, come ad esempio gli studenti borsisti e gli studenti extracomunitari, anche prevedendo l'iscrizione gratuita d'ufficio al Ssn per quest'ultima categoria.

Va promossa anche l'istituzione di specifici servizi, gratuiti o fortemente agevolati, di assistenza psicologica e cura della salute mentale rivolti alla popolazione studentesca.

L'atto prevede dunque la costruzione di un vero e proprio sistema di "welfare studentesco", attraverso la previsione di "interventi, agevolazioni, servizi aggiuntivi e altre politiche atte a migliorare e perfezionare l'esperienza formativa e di vita degli studenti e delle studentesse in Umbria". Anche "misure di sostegno e promozione alle attività culturali, musicali, sociali e aggregative, sia quelle rivolte alla comunità studentesca che quelle organizzate e intraprese da studenti e studentesse, in particolare adottando misure che agevolino l'accesso a spazi e finanziamenti, nonché tramite politiche fiscali mirate. Progetti e interventi volti alla promozione della partecipazione e dell'impegno civico. Politiche atte a rafforzare la consapevolezza, l'educazione e gli strumenti in ambito di salute sessuale e riproduttiva, in particolare attraverso agevolazioni per l'accesso a dispositivi anticoncezionali e di protezione sessuale e progetti di sensibilizzazione, informazione e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Agevolazioni e interventi volti a promuovere il benessere fisico e mentale e l'accesso allo sport, anche tramite convenzioni mirate". (ANSA).