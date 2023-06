Mozione Bori su welfare studentesco torna in commissione (2)

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - Prima della decisione del rinvio in Commissione sono intervenuti alcuni consiglieri e due assessori.

Per Adrea Fora (Patto civico), "il tema richiede un'attenzione particolare da parte di tutti gli schieramenti politici: mi soffermo su uno dei punti, sul tema della disponibilità degli alloggi l'Italia ha il dato peggiore rispetto alle altre nazioni europee e l'Umbria ha il dato peggiore a livello nazionale. Con Perugia città universitaria la criticità è evidente. Bisogna prendersi in carico l'accoglienza degli studenti considerandolo non solo un obbligo ma anche vettore economico e sociale importante. Oggi Perugia non è più la città degli studenti".

L'assessore regionale Enrico Melasecche - prosegue la nota - ha affermato che "la mobilità studentesca e universitaria ha di per sé una rilevanza tale da sconsigliarne un approccio separato rispetto all'organizzazione del Tpl tout-court; la programmazione degli enti locali, al contrario, dovrebbe considerarla come uno dei pilastri fondamentali della domanda da soddisfare, tanto più da parte delle città con forte presenza universitaria, anche proveniente da altre regioni o dall'estero; conseguentemente l'elaborazione di linee universitarie straordinarie o notturne appare una soluzione poco professionale e di ripiego rispetto ad una attenta programmazione del Tpl in tutte le ore del giorno e della notte, con le opportune pesature che proprio da una gestione complessiva porta anche ad economie di scala".

"La linea Gimo di qualche anno fa - ha proseguito Melasecche - i cui risultati erano comunque piuttosto scarsi, in relazione alle performance che sono richieste obbligatoriamente al Tpl per la sua finanziabilità da parte del Fondo nazionale trasporti, era partita grazie alla promessa di copertura finanziaria (circa 90mila euro anno) da parte della Regione, per mezzo dell'allora assessore ai trasporti Chianella, per scontrarsi poi con l'incapacità del bilancio regionale di allora nel settore trasporti che incrementava il debito senza far fronte puntualmente ai pagamenti nei confronti delle tre società che gestiscono in Umbria il Tpl. Il debito prodotto dal Gimo è andato a far parte dei crediti mai riscossi dalla concessionaria Ishtar scarl che solo recentemente, questa giunta, grazie alla transazione stragiudiziale intercorsa con le concessionarie dei tre bacini, è riuscita a chiudere facendosi carico anche di questo problema".

"La Regione - ha sottolineato l'assessore - è stata attore fondamentale nella introduzione della sperimentazione in Umbria, relativa all'anno accademico 2022-23 dell'abbonamento Pass Tpl Umbria - Unipg per molteplici aspetti, a cominciare dalla somma investita, di gran lunga più rilevante rispetto agli altri attori pubblici (Comune e Università, ndr.), derivante da finanziamenti non replicabili negli anni successivi, come è stato evidenziato fin dall'inizio in modo molto chiaro e ribadito ripetutamente nel corso degli incontri avvenuti in Assessorato, somma che a causa del numero effettivo degli aderenti, imporrà a tutti gli attori il reperimento di ulteriori risorse che, per il bilancio della Regione, già rigidissimo in ragione dell'indispensabile cofinanziamento dei fondi europei, non sarà di certo facile reperire. Una manovra pensata sulle stime dell'Ateneo che mostravano una propensione all'utilizzo del Pass da parte del 94% degli studenti, a fronte di un'effettiva partecipazione (dati al 31 maggio) inferiore ai 13mila studenti, ovvero meno del 50%. I risultati della sperimentazione appaiono pertanto nostro malgrado, così come impostata in questa prima formulazione, assolutamente incompatibili con una prosecuzione dell'iniziativa nei termini riportati. Tuttavia la Regione ritiene grave perdere tale grande opportunità ed ha quindi invitato formalmente le Università ad un diverso impegno organizzativo delle stesse".

Secondo Melasecche, "gli atenei dovrebbero seguire l'esempio già intrapreso da altre Università, quale quella di Firenze, garantendo l'intrinseco equilibrio finanziario con l'integrazione nell'iscrizione annuale di tutti gli studenti del pagamento della somma di 60 euro, quale corrispettivo per il Pass regionale che, fino a quando rimarrà la misura governativa del bonus trasporti, risulta di fatto gratuita per tutti gli studenti, salvo poche unità che superano un certo livello di Isee. Questa operazione, tra l'altro, oltre a permettere la prosecuzione dell'iniziativa, molto gradita dalla popolazione studentesca, solleva indefinitamente nel tempo gli Enti territoriali e la stessa Università da impegni finanziari sempre più gravosi andando di fatto ad utilizzare il bonus del Governo in un circuito virtuoso che vedrebbe la soddisfazione generale degli Enti partecipanti e di tutti gli studenti. Condizione vincolante sarà che le tre società che gestiscono il Tpl in Umbria confermino le condizioni ad oggi praticate dopo aver approfondito il delicatissimo equilibrio che deve rimanere fra gli introiti che vengono a cessare negli abbonamenti tradizionali e nella bigliettazione ordinaria rispetto ai nuovi abbonamenti fortemente agevolati e ribassati perché la creazione di valore che rende originale ed interessante la sperimentazione coraggiosa oggi attivata ha nel presupposto fondamentale 'aderiamo tutti per pagare molto meno' la condizione essenziale per la sua possibile strutturazione per gli anni a venire, cosa che la Regione auspica fortemente".

Per Stefano Pastorelli (Lega), "è un tema che sta a cuore alla maggioranza. Questo governo regionale - ha detto - sta facendo qualcosa in più della precedente amministrazione, come rilevato dall'assessore. Vogliamo mettere a terra proposte valide. L'impegno da prendere è molto serio, per cui propongo di riportare la mozione in commissione in modo da analizzarla con la serietà e la concretezza necessarie".

Simona Meloni (Pd) ha definito "positivo il fatto che l'Aula stia dimostrando grande attenzione al tema, questa è una mozione completa, che tocca tutti gli aspetti del vivere studentesco, a cominciare dal diritto allo studio. Occorre integrare e ripensare l'impianto del welfare. Giusto il rafforzamento Adisu, la conferma delle borse di studio, l'attenzione alle cure sanitarie, il welfare. Importante l'individuazione di spazi per gli studenti. Temi da approfondire insieme agli studenti, coinvolgendo la Consulta regionale dei giovani".

"Condivido la mozione 'Umbria studiata per studiare' - ha detto Vincenzo Bianconi (Gruppo Misto) - con ambizione di far diventare la nostra regione un gran bel posto dove vivere. Serve investire sui giovani, costruire modello competitivo, cambiare il modo di affrontare il quotidiano. Dopo lo studio, occorre migliorare il passaggio dalla fine degli studi all'ingresso nel mondo del lavoro, se cambia cambierà anche la produttività economica della regione. Il modello economico può essere rivisto".

L'assessore Paola Agabiti "il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali, caposaldo del riconoscimento del merito.

Molte sono le azioni attuate dalla Regione, borse di studio per 15 milioni 800mila euro, a 5.070 studenti. Contributo straordinario ai ragazzi di 1500 euro per ogni studente fuori sede, per i posti letto investiti 900mila euro, contributi a 142 studenti. Rispetto a questo siamo stati la prima Regione ad attuarlo. Utile una verifica di quanto stanno facendo le altre Regioni, se ci sono cose da fare nessun problema, se fanno meglio di noi, ma è difficile trovare investimenti come da noi.

Per la no tax area 2022-23 stanziati 495mila euro, ulteriori 300mila ad altri soggetti beneficiari a settembre, previa avvenuto pagamento delle tasse universitarie. Per il servizio Adibus previsione spesa di 80mila euro. Chiesta l'implementazione delle corse giornaliere. Per quanto riguarda altre richieste contenute nella mozione, molte sono già avviate, vedi attività culturali e aggregative, tirocini culturali, collaborazioni retribuite, concorsi a premi proposti da Adisu, convenzioni per scontistica, spettacoli dal vivo, culturali e teatrali a 1 euro. Vi sono convenzioni in stipula per l'accesso agli impianti sportivi".

"Per il benessere psicologico - ha continuato Agabiti - è stato firmato con l'Ordine degli psicologi un protocollo di intesa per la salute degli studenti. Nel 2023 con una spesa di 16mila euro per un monte di ore 218, sono stati supportati 300 studenti. Sul piano della residenzialità universitaria studentesca vi è già una prima mozione sul potenziamento dei posti letto anche nel ternano. Adisu ha espletato procedure per l'acquisizione di posti letto. A Perugia su agraria c'è stato un differimento del termine lavori per 245 studenti, dal prossimo anno accademico oltre 100 posti disponibili. Altri 200 posti letto nel collegio San Francesco, con 2 milioni 883mila euro, intervento con finanziamento regionale per 40 posti letto. Per via Bontempi c'è la gara Adisu con altri 30 posti letto per 150mila euro. Anche l'immobile Ater dell'Ottagono vede lavori in corso per 74 posti letto. Siamo in fase di valutazione con il Comune di Perugia per il fabbricato presso la stazione Fontivegge, per realizzare uno studentato con altri 100 posti letto. Si può sempre fare di più ma non siamo stati a guardare, sono state recepite istanze e difficoltà degli studenti, siamo a disposizione per un confronto che ci sarà, anche in commissione".

In conclusione, Bori ha accettato il rinvio in commissione e ringraziato tutti: "E' la prima volta che in quest'Aula si porta un atto integrato sul diritto allo studio. Sono favorevole a portare la mozione in commissione ma di quello che ha detto Melasecche condivido poco o niente, la realtà è diversa. Sul tema della casa, del diritto alla possibilità di studiare, sostegni, no tax area, anche sul diritto a socialità, cultura, sport non vogliamo passi indietro ma un un nuovo welfare studentesco. Non basta garantire un pezzo di carta, devono uscire cittadini, non solo lavoratori. Importante ascoltare gli studenti su scelte che per loro sono fondamentali".

Gli studenti - è detto ancora nella nota - nell'incontro con gli assessori hanno fatto notare che il numero insufficiente di adesioni all'abbonamento per il trasporto è dovuto anche al ritardo, inizi di novembre, con cui è giunta l'iniziativa: molti avevano già rinnovato. Il numero di 19mila è difficilmente raggiungibile: alcuni studiano a distanza, altri non seguono le lezioni e altri ancora usano l'auto propria. Per la mobilità notturna hanno fatto notare che basterebbe un piccolo stanziamento ulteriore di risorse per rendere funzionale del tutto Adibus, con una seconda corsa su San Sisto. hanno quindi sottolineato che sono sempre più costretti, per via dei prezzi alti, ad andare a vivere in periferia, dove mancano servizi. Sui posti letto hanno osservato che nonostante i numerosi posti letto aggiuntivi resteranno fuori ancora molti studenti, idonei non beneficiari. Fra questi pendolari con disagio e studenti che non hanno trovato o non hanno potuto affittare una casa. Inoltre i contributi sono stati erogati in ritardo, nel marzo 2023, quando la casa non si trova più e nemmeno può essere rispettato uno dei requisiti, quello dei 10 mesi di affitto per poterne usufruire. (ANSA).