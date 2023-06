Istat, in calo i posti di lavoro vacanti, sono il 2,1%

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Sono il 2,1% i posti di lavoro vacanti alla fine del primo trimestre 2023, quelli per i quali i datori di lavoro cercano attivamente candidati adatti al di fuori dell'impresa e sono disposti a fare sforzi supplementari per trovarli. Il tasso dei posti vacanti, secondo i dati Istat, diminuisce di 0,3 punti nel confronto congiunturale, mentre è ancora in crescita, di 0,1 punti, in quello su base annua.

