Giani, a Pitti Immagine una sinergia per il Made in Italy

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - "Su Pitti si gioca una sinergia che sul piano non solo fiorentino e toscano, ma anche a livello nazionale, vede in questa espressione del Made in Italy la sua proposizione più bella". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che oggi ha partecipato alla cerimonia di apertura di Pitti Immagine Uomo alla Fortezza da Basso di Firenze.

"Ho visto gli operatori molto contenti - ha osservato Giani - questo è un Pitti che rivela sempre di più il Dna di Firenze e della Toscana sulla moda, e su tutto ciò che ad essa è collegato. Penso al distretto della moda: dalla piana fiorentina con Scandicci e le grandi firme, alle pelletterie e le concerie del comprensorio del cuoio, al tessile di Prato, all'articolazione di aziende che si diffondono nella Toscana.

Luogo più naturale per una vetrina del Made in Tuscany che si proietta nel Made in Italy, non ce n'è". (ANSA).