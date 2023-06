Federlus e Confcooperative per la leadership femminile

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Aumentare l'occupazione femminile, la presenza delle donne ai vertici aziendali e ridurre le disuguaglianze di genere, con tutti i conseguenti vantaggi dal punto di vista sociale ed economico.

Sono questi gli obiettivi del progetto di formazione cooperativa "Leaf: leadership femminile", presentato dalla Federazione delle banche di credito cooperativo di Lazio, Umbria e Sardegna-Federlus e da Confcooperative Lazio, rivolto alle dirigenti delle bcc e delle cooperative del Lazio.

Il progetto prevede un programma multidisciplinare, della durata di 50 ore, suddivise in otto moduli, che tratterà le varie tematiche importanti per promuovere un maggior coinvolgimento delle donne nella vita lavorativa e consolidare le competenze delle dirigenti cooperatrici attraverso lezioni frontali e attività in presenza: dai nuovi modelli di vita-lavoro, alla moderna gestione d'impresa, alle opportunità di accesso al credito, al linguaggio di genere, alla comunicazione, al momento di networking.

Per questo, alla luce della precisa volontà del mondo cooperativo di rendersi parte attività al cambiamento, Federlus e Confcooperative Lazio, con il sostegno di Fondosviluppo, e la partecipazione di iDEE-Associazione delle donne del credito cooperativo, hanno deciso di organizzare questa attività di formazione.

"Un maggior coinvolgimento delle donne nel lavoro e nei processi decisionali è senz'altro la priorità delle banche di credito cooperativo. Come organizzazioni attente anzitutto al benessere sociale della persona, siamo impegnati nel promuovere la partecipazione femminile, assicurare il giusto rapporto tra lavoro e attività familiare, consapevoli che la crescita sociale ed economica del Paese, e anche delle nostre banche, dipende da quanto saremo capaci di assicurare l'equilibrio di genere. Per questo, insieme a Confcooperative Lazio, abbiamo deciso di organizzare questo progetto di formazione, rivolto alle donne dirigenti delle banche di credito cooperativo e delle coooperative, per dar loro tutti gli strumenti per aumentare l'inclusione femminile e supportare la crescita di una leadership femminile", ha commentato il Presidente di Federlus, Maurizio Longhi. (ANSA).