Electrolux: una settimana in Cig a Susegana, prima nella storia

(ANSA) - SUSEGANA, 13 GIU - I lavoratori di Electrolux in servizio nello stabilimento di Susegana (Treviso) saranno posti in cassa integrazione per un'intera settimana, prima volta nella storia della fabbrica, dal 19 al 23 giugno prossimi.

Lo ha comunicato stamattina la direzione aziendale alle Rappresentanze sindacali interne.

Alla base della decisione, spiegano le stesse rsu, è il calo di vendite di frigoriferi che ha portato a prevedere per la fine di giugno una produzione di 642 mila pezzi dall'inizio dell'anno contro i 678 mila pronosticati all'inizio di gennaio.

L'azienda, che ha osservato una giornata di Cig anche ieri, in questa settimana si fermerà pure giovedì 15 e venerdì 16.

(ANSA).