Dell'Erba, 'Bcc specifiche,serve nostro contratto di lavoro'

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Federcasse preferisce mantenere il contratto di lavoro del credito cooperativo separato da quello delle banche spa. Come spiega il presidente di Federcasse Augusto Dell'Erba, al congresso Fabi "credo che sia dal 1963 che stipuliamo un contratto di categoria nostro, perché questo contratto è un contratto di un mondo specifico. Noi siamo diversi perché mentre la gran parte delle banche ha natura giuridica di Spa, noi abbiamo una natura giuridica molto specifica, unica in Europa, che quella della cooperazione a mutualità prevalente che è la specificità nella specificità, perché già la cooperazione rappresenta un modello abbastanza specifico, quando poi diventa mutualità prevalente diventa ancora più specifico" ha spiegato sottolineando come si tratta di una specificità "riconosciuta nel testo unico che appunto prevede questo modello di banche. Quindi siccome la finalità di queste banche è diversa strutturalmente, direi per natura giuridica per istituto giuridico da quella di altre banche, il contratto deve dare riscontro a queste diverse motivazioni".

Il presidente ha quindi concluso ricordando come anche il sindacato maggiormente rappresentativo nel credito cooperativo, la Fabi, è a favore di due contratti separati. (ANSA).