D'Andrea e Brigati (Fiom), 'stupisce aumento cigs per ex Ilva'

(ANSA) - TARANTO, 13 GIU - "Abbiamo manifestato fortissime perplessità denunciando che, nonostante la ripartenza di Afo2 e nonostante le recenti dichiarazioni dell'azienda circa i 60 milioni di nuovi ordini, si sia riscontrato un aumento ingiustificato del ricorso alla cassa integrazione ed una gestione aziendale degli ammortizzatori unilaterale e fuori controllo, anche in presenza di un accordo ministeriale".

Lo dichiarano in una nota congiunta Roberto D'Andrea, coordinatore nazionale siderurgia Fiom Cgil, e Francesco Brigati, segretario generale Fiom Cgil Taranto, dopo l'incontro tra ministero del Lavoro, azienda e organizzazioni sindacali sulla richiesta di Acciaierie d'Italia relativa ad una ulteriore cassa integrazione straordinaria in deroga per 2.500 lavoratori dello stabilimento di Taranto dal 20 giugno.

"Abbiamo chiesto al ministero - aggiungono - di vigilare sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sul pieno rispetto delle leggi e del Ccnl vista la violazione contrattuale di cui Acciaierie d'Italia è responsabile relativamente alla mancata erogazione, entro i termini previsti dell'1 giugno, del welfare come previsto dal contratto nazionale di lavoro".

Inoltre, "l'assenza di chiarezza da parte dell'attuale management - concludono - in merito agli assetti produttivi e alla destinazione dei prodotti semi lavorati che derivano dagli aumenti produttivi generano una situazione sempre più allarmante, visto che, di fatto, vi è un utilizzo anomalo della cassa anche negli stabilimenti del nord. Tale situazione fa pensare ad una gestione che consegna i profitti al socio privato e scarica sulle risorse pubbliche e sulle condizioni salariali dei lavoratori le perdite. E' necessario che il governo si assuma tutta la responsabilità, assicurando una governance seria". (ANSA).