Da E-R oltre 20 milioni per 268 progetti innovativi delle Pmi

(ANSA) - BOLOGNA, 13 GIU - Un finanziamento di 20,6 milioni a sostegno di 268 progetti delineati da imprese del settore manifatturiero e dei servizi alla produzione mirati ad attivare tecnologie e sistemi innovativi contribuendo alla lotta al cambiamento climatico. A metterlo a disposizione è la Regione Emilia-Romagna grazie alle risorse del nuovo Programma regionale Fesr 2021-2027 e attraverso un 'Bando per il sostegno degli investimenti produttivi finalizzati all'innovazione'.

L'intervento, viene evidenziato in una nota della stessa Regione, dovrebbe determinare, nei prossimi mesi, circa 82 milioni di investimenti con una previsione di nuove assunzioni stabili per circa 150 unità.

In questo modo, osserva l'assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, "diamo uno straordinario impulso agli investimenti produttivi da parte delle Pmi per renderle più competitive e consolidare il loro posizionamento all'interno delle filiere di appartenenza, favorendone la penetrazione in nuovi mercati. Le risorse, a fondo perduto, serviranno alle imprese per rendere più produttivi e sostenibili i processi aziendali interni e lo sviluppo del prodotto. Allo stesso tempo - conclude - sosteniamo progetti idonei a contenere gli effetti negativi delle attività produttive sull'ambiente, con particolare riferimento alla lotta ai cambiamenti climatici".

Dei 268 progetti finanziati, su un totale di 300 presentati, 131 prevedono un incremento occupazionale di circa 150 unità aggiuntive, 108 ricorreranno all'attivazione del credito, sostenuto con un contributo specifico dal bando regionale, mentre a 104 è stato attribuita l'etichetta ambientale, con un contributo finanziabile per queste ultime di oltre 7 milioni di euro. In particolare i progetti presentati ricadono nel settore della manifattura 4.0 (194), della digitalizzazione (110) e economia circolare (39). (ANSA).