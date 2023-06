Confindustria Puglia, 'cruciale utilizzo fondi Pnrr e Ue'

(ANSA) - BARI, 13 GIU - "Non è più tempo di perdere tempo.

L'indagine sulla congiuntura economica annuale dell'economia pugliese di Banca d'Italia conferma tale ipotesi. Benchè i principali fattori economici siano in crescita con un pil aumentato del 3,3%, superiore del 1,9% rispetto al periodo pre-pandemia, nel 2022 l'andamento del settore industriale si è indebolito per le difficoltà di approvvigionamento e il rincaro dei costi di materie prime e beni energetici, cresciuti anche a seguito del conflitto russo-ucraino. Le prospettive per i prossimi mesi prevedono un rallentamento della crescita e siamo preoccupati per la dinamica degli investimenti delle imprese, attesa in peggioramento". Lo ha evidenziato il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, a margine della presentazione del rapporto di Bankitalia a Bari.

"Le nostre imprese - ha aggiunto - hanno mostrato grande vivacità e resilienza. L'indagine evidenzia che a trainare la crescita sono stati in particolare i settori delle costruzioni e del turismo e che gli indicatori del mercato del lavoro registrano un miglioramento".

"E' evidente che, in questa fase - ha concluso - risulta cruciale l'implementazione del Pnrr e l'utilizzo delle risorse degli altri fondi europei per sostenere gli investimenti, in particolare quelli in tecnologie digitali e per l'efficienza energetica, per alzare finalmente il potenziale di crescita dell'economia nei prossimi anni, in vista di una ripresa più strutturale, stabile e duratura". (ANSA).