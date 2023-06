Confindustria Canavese avvicina gli studenti al mondo del lavoro

(ANSA) - TORINO, 13 GIU - Si chiama "Laboratori di Imprenditorialità" il progetto promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori e dal Gruppo Aziende Metalmeccaniche di Confindustria Canavese, in collaborazione con la Camera di commercio di Torino, per favorire il collegamento tra le aziende locali e le scuole. Nei giorni scorsi si è svolto l'evento conclusivo all'istituto superiore Aldo Moro di Rivarolo Canavese. 70 i giovani partecipanti, tutti studenti della sezione tecnica negli indirizzi di meccanica, meccatronica, elettrotecnica. Nel corso dell'anno sono state organizzate visite nelle aziende, incontri con imprenditori ed eventi a tema.

"Le attività sono state messe in atto per favorire lo sviluppo di competenze e orientare in modo concreto al lavoro o fornire agli studenti strumenti di conoscenza utili per una scelta consapevole dei loro percorsi - spiegano da Confindustria Canavese - è imperativo lavorare con le scuole per favorire l'inserimento dei giovani in azienda e per rafforzare il ruolo sociale e collettivo delle imprese a favore della comunità".

