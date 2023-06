Confesercenti, governo renda normativa su Ncc meno rigida

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "È auspicabile che il governo italiano tenga in considerazione questa sentenza e cerchi almeno di rendere meno rigida ed antiquata la propria legislazione Ncc.

Chiediamo un incontro con il Governo per ottenere quel minimo adeguamento legislativo dovuto alle nostre Pmi Ncc ed alla dignità del nostro Paese". Così Luigi Pacilli, presidente di Federnoleggio Confesercenti, associazione che tutela migliaia di Pmi Ncc italiane, commentando la sentenza della Corte di Giustizia Ue che, nell'agglomerato urbano di Barcellona, ha ritenuto contraria al diritto comunitario la limitazione del numero di licenze per noleggio veicoli con conducente.

"Il nostro Paese dovrebbe adeguarsi alla decisione sovranazionale ma non è semplice. Infatti, la sentenza della Corte di Giustizia Ue riguarda normativa ed azienda spagnole e la legislazione italiana Ncc è una pecora nera in Europa, violando da anni il diritto comunitario Ncc". "Inoltre, il numero delle autorizzazioni Ncc e delle licenze Taxi dovrebbe adeguarsi alla domanda e alla crescita demografica, commerciale e turistica", aggiunge.

"Il contingente Ncc rimane per questo sotto organico rispetto alla sempre crescente domanda di mobilità, spesso vergognosamente inevasa, come evidenziato dai media. Nel 2019 il Governo ha tuttavia inserito finalmente l'istituzione del Registro Elettronico Nazionale Ncc vetture, come esiste da anni per Ncc bus. Pregevole iniziativa che ci avrebbe reso almeno un poco più europei, creando un quadro chiaro ed univoco dei titoli in esercizio e di quelli ancora necessari, costituendo una guida anche per i Comuni per eventuali nuovi bandi e rilasci.

Purtroppo - conclude -, nonostante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, queste norme non sono mai state applicate". (ANSA).