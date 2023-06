Argiolas verso conferma alla guida di Confindustria sud Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - Antonello Argiolas è stato designato all'unanimità dalla giunta della Confindustria Sardegna Meridionale alla presidenza dell'associazione anche per il biennio 2023/2025. La designazione è il risultato delle ampie consultazioni svolte nelle scorse settimane da una apposita commissione nelle imprese e la base associativa. Spetterà ora all'assemblea generale prevista per il 12 luglio procedere alla votazione finale.

Antonello Argiolas, 67 anni titolare di una primaria azienda casearia, la Argiolas Formaggi srl, già in carica per il biennio precedente sarà affiancato come vicario da Renato Vargiu, 51 anni, presidente della Sezione Costruttori Edili ed Amministratore di una importante impresa di lavori civili ed industriali, la Tepor Spa.

La Confindustria Sardegna Meridionale associa 500 imprese operanti nei diversi settori (industriale manifatturiero, agroalimentare, chimico, metalmeccanico, servizi, Ict, trasporti, costruzioni, sanità, turismo, ambiente ed energia), con quasi 10 miliardi di fatturato complessivo e 20.000 addetti diretti e 15.000 indiretti. (ANSA).