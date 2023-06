ANSA/Sul contratto dei bancari Orcel vuole ruolo dell'Abi

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Unicredit vuole mantenere il ruolo dell'Abi come terreno per discutere il rinnovo del contratto di categoria fra cui l'aumento salariale da 435 euro richiesto dai sindacati e avallato dal ceo di Intesa Carlo Messina.

Sul palco del congresso della Fabi è il turno dell'ad di piazza Gae Aulenti, Andrea Orcel. Il giorno prima appunto, il suo collega Messina, ha messo sul tavolo il suo sì pesante che subito i sindacati hanno definito "un punto di partenza". Una richiesta che incontra perplessità da parte di alcune piccole banche o istitui meno in salute. Orcel difende invece il ruolo del Casl, il comitato sindacale presso l'Abi (presieduto peraltro da Ilaria dalla Riva di Unicredit e dal quale Intesa è uscita) che deve "gestire" queste questioni aggiungendo come "non sia corretto anticipare delle decisioni". Per l'ad quindi si è d'accordo sulla sostanza e che le persone vadano retribuite ma c'è differenza nel metodo. E poi rivendica quello messo in campo dal suo gruppo a favore dei dipedenti invitando così ad avere una visione più generale del loro benessere e livello retributivo: "abbiamo dimostrato dal 2021 che siamo la banca in Italia che paga meglio, ha aumentato i premi di produttività e i bonus" e "abbiamo speso più di 100 milioni di euro per dare un bonus inflazione ai colleghi delle fasce più basse" e investito sulle filiali con assunzioni. L'ad ha quindi invitato a guardare, al di là della cifra richiesta, a quanto il gruppo si impegna "a tutto tondo" anche sul fronte del welfare e della formazione. Sulla stessa linea il dg di Banca Piemonte Camillo Venesio, esponente delle piccole banche, che ha affermato di lavorare per ricomporre la frattura all'interno del Casl.

E la richiesta salariale avrà, probabilmente, conseguenze anche su un altro contratto, quello del credito cooperativo che sia la Fabi, sia Federcasse, vogliono comunque mantenere separata da quello delle spa. Il mondo cooperativo è differente e con sue caratteristiche ma anche sul suo rinnovo il livello di aumento richiesto avrà appunto un suo peso. Come ha spegato il presidente di Federcasse Augusto Dell'Erba "valuteremo la misura di queste richieste, non ci siamo mai sottratti agli adeguamenti che i tempi ci hanno chiamato ad attuare, ma lo faremo in una logica di interesse collettivo della categoria".

"Tutte le piattaforme - ha aggiunto - da che mondo e mondo nelle relazioni sindacali prevedono miglioramenti al trattamento economico da parte dei dipendenti delle banche, quindi è normale che ciò avvenga. I contratti si chiamano collettivi perché rispondono ad esigenze collettive e questo concetto di collettivo nel nostro contratto è ancora più ampio perché noi rappresentiamo una componente rilevante e numerosa del sistema bancario, che al proprio interno contiene specifiche diversità che devono trovare composizione nel contratto collettivo".

