++ Istat, 20 anni di mancata convergenza del Sud coi fondi Ue ++

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - L'Istat racconta "vent'anni di mancata convergenza" con la politica di coesione in una conferenza stampa. "Non si è verificato il processo di convergenza" delle regioni italiane "meno sviluppate", osserva in un focus sulla politica di coesione Ue "che hanno continuato a crescere sempre molto meno della media dei Paesi dell'Ue27".

Nel 2000 erano dieci le regioni italiane fra le prime 50 per Pil pro capite a parità di potere d'acquisto e nessuna fra le ultime 50. Nel 2021 fra le prime 50 ne sono rimaste solo quattro, mentre fra le ultime 50 ora se ne trovano ben quattro (Puglia, Campania, Sicilia e Calabria). (ANSA).