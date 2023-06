Lorusso (Confindustria), 'valorizzare l'economia del mare'

(ANSA) - TARANTO, 12 GIU - "Sull'economia del mare è necessario avere una visione amplia, fondata su tutte le opportunità industriali, terziarie, turistiche, ambientali offerte dall'utilizzo e dalla valorizzazione della risorsa mare, andando oltre l'approccio prevalente che inquadra tale settore nel concetto di Italia come 'piattaforma logistica' nel Mediterraneo. Occorre una prospettiva di più ampio respiro, per sviluppare appieno le straordinarie potenzialità di questo settore, finalizzata a rilanciare e promuovere una più incisiva politica di sviluppo del paese e per definire una strategia integrata di competitività". Lo ha detto a Taranto Pasquale Lorusso, vicepresidente di Confindustria con delega all'Economia del mare, concludendo il convegno Mezzogiorno un hub strategico nel Mediterraneo. Il ruolo dell'Economia del Mare e delle Zes, organizzato da Confindustria nazionale e Confindustria Taranto.

L'evento si è svolto nella sala del Circolo Ufficiali della Marina Militare.

"L'economia del mare - ha aggiunto - è un settore complesso, che si caratterizza in una filiera estesa, trasversale a molti altri settori economici, che attraversa da nord a sud il nostro paese su tutti i lati costieri (tirrenico, adriatico e ionico) e le isole, e che genera molta ricchezza e lavoro". Lorusso ha evidenziato che nel lavoro Progetto mare di Confindustria, il sistema "confindustriale ha individuato quattro macro settori sui quali orientare gli interventi strategici: riforme e governance, infrastrutture e intermodalità; politiche industriali, coesione territoriale".

"Occorre ora dare attuazione alle priorità strategiche delineate nel Progetto mare, definendo insieme - ha concluso - le azioni da intraprendere, in una logica collaborativa e di sviluppo strategico del nostro paese". (ANSA).