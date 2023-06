Leo, da oggi corsi formazione per lavoratori Ilva in Cig

(ANSA) - BARI, 12 GIU - "Partono oggi le aule formative dedicate alla riqualificazione professionale dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria, principalmente lavoratori Ilva in a.s. ed Acciaierie d'Italia, per offrire a queste persone una significativa opportunità di riqualificazione individuale attraverso il rafforzamento delle competenze professionali". Lo annunci l'assessore all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia, Sebastiano Leo. "Stiamo parlando - spiega Leo - di oltre 1300 lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria, che sono stati profilati dai Centri per l'Impiego provinciali al fine di consentirne l'iscrizione agli 82 percorsi formativi calendarizzati dai 50 Organismi di formazione distribuiti su tutto il territorio pugliese". "Oggi - continua l'assessore - abbiamo avviato i primi 65 percorsi che vedono la partecipazione di 575 lavoratori su tematiche che spaziano dall'ambito dell'Information Technology a quello delle competenze linguistiche, prevedendo la qualificazione di figure professionali quali l'operatore/operatrice dei settori elettrotecnico, ambientale, amministrativo, logistico/industriale e della ristorazione". (ANSA).