Istat:calo produzione agricola e occupati per la siccità e costi

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Nel 2022 il valore aggiunto del settore agricoltura, silvicoltura e pesca, in controtendenza rispetto al resto dell'economia nazionale, è calato, in termini reali, dell'1,8% (-0,8% in volume); in flessione anche volume della produzione (-1,5%) e dell'occupazione (-2,1%). E' quanto emerge dal report dell'Istat sull'Andamento dell'economia agricola nel 2022, precisando che l'agricoltura è stata penalizzata da siccità e costi. In particolare il valore della produzione agricola, della silvicoltura e della pesca in Italia è stato di 74,7 miliardi di euro, di cui 37,4 miliardi di valore aggiunto (nell'Ue a 27 il valore della produzione agricola è di 536,7 miliardi, di cui 222,3 di valore aggiunto).

Dopo la performance negativa del 2021 (-1,1% il valore aggiunto in volume), nel 2022 il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca in Italia ha subìto, infatti, un ulteriore indebolimento. Andamenti negativi, precisa l'istituto di statistica, si sono registrati per quasi tutte le coltivazioni: in decisa contrazione la produzione di legumi (-17,5%), olio di oliva (-14,6%) e cereali (-13,2%); diminuiscono le attività di supporto (-5,4%) e il comparto zootecnico (-0,6%). L'annata è stata invece molto favorevole per la frutta (+23,2%) e positiva per le attività secondarie (+8,6%) e il florovivaismo (+1,1%).

In forte rialzo, poi, sono i prezzi di vendita dei prodotti agricoli (+17,7%) e si rileva un incremento ancora più consistente dei prezzi dei beni e servizi impiegati dal settore (+25,3%). Produzione e valore aggiunto in deciso calo (-3% e -1,5%) in tutta l'Ue dove l'Italia risulta seconda per valore aggiunto e terza per valore della produzione. (ANSA).