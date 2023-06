Grassi (Confindustria), 'Zes esempio concreto di sviluppo'

(ANSA) - TARANTO, 12 GIU - "Indubbiamente le Zes (Zone economiche speciali) sono l'esempio concreto di come costruire uno strumento di sviluppo territoriale che tenga insieme interventi 'orizzontali' (di contesto), come l'infrastrutturazione dei trasporti e digitale, con azioni specifiche mirate al sistema produttivo, come incentivi dedicati (ad esempio il credito d'imposta) e accorgimenti o soluzioni burocratico-amministrative ad hoc (autorizzazione unica, semplificazioni amministrative)". Lo ha dichiarato a Taranto Vito Grassi, vice presidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le Politiche di coesione territoriale di Confindustria, partecipando all'evento Il Mezzogiorno un Hub strategico nel Mediterraneo. Il ruolo dell'Economia del Mare e delle Zes, organizzato da Confindustria nazionale e Confindustria Taranto.

"La collaborazione e il confronto costante tra imprese e istituzioni - ha aggiunto - hanno consentito di individuare e risolvere criticità, di condividere esperienze e buone pratiche portando i primi, evidenti risultati positivi in termini di velocizzazione nell'ottenimento delle autorizzazioni nelle aree Zes: oltre 40 ad oggi quelle licenziate complessivamente, oltre 70 quelle in corso".

Secondo Grassi, "questo meccanismo ha dimostrato di funzionare efficacemente per il tessuto produttivo e a vantaggio dei territori coinvolti. Oggi la normativa già prevede, laddove si dimostrassero efficaci, che tali processi possono essere replicati anche in aree al di fuori del perimetro delle Zes, rappresentando così un modello di sperimentazione concreta, in scala reale". (ANSA).