Grassi (Confindustria), 'Pnrr e Repower essenziali per crescita'

(ANSA) - TARANTO, 12 GIU - "Il Pnrr, uno strumento mai avuto a disposizione prima, e il Repower Eu, insieme ai fondi di coesione, possono giocare un ruolo di primo piano per lo sviluppo".

Così Vito Grassi, presidente del consiglio delle rappresentanze regionali e vicepresidente di Confindustria, intervenendo a Taranto all'evento di Confindustria Mezzogiorno, dal titolo Un hub strategico nel Mediterraneo. Il ruolo dell'economia del mare e delle Zes.

"Le risorse - ha aggiunto - non sono mai state così abbandonanti. Proprio per questo stiamo seguendo l'attuazione del piano e le prospettive future, soprattutto con riferimento alle probabili rimodulazioni e alla connessione tra politica di coesione e Pnrr".

Il Repower Eu, ha osservato Grassi, "rappresenta la prima e concreta occasione per rifinanziare gli investimenti che aiutano imprese, famiglie e territori a far fronte al caro energia".

"C'è l'opportunità - ha aggiunto - di attuare con questo strumento interventi immediati, rapidi, necessari e urgenti, come del resto abbiamo avuto modo di registrare nel momento di massima crisi".

Grassi ha poi ricordato che Confindustria ha inviato "un documento di proposte al ministro Fitto. A nostro avviso dovrebbero avere priorità gli interventi da attuare per crediti d'imposta, ad esempio, e poi favorire le condizioni di contesto a supporto di questo processo: investimenti nel digitale, il rafforzamento delle competenze la formazione e professionalità necessarie". (ANSA).