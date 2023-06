Francia: pensioni, respinta mozione di sfiducia al governo

(ANSA) - PARIGI, 12 GIU - L'Assemblée nationale francese ha respinto largamente un estremo tentativo di contrastare il governo sulla riforma delle pensioni, una mozione di sfiducia presentata dalla Nupes, la coalizione di sinistra che comprende La France Insoumise, i Verdi, i socialisti e i comunisti.

La gauche, che si era ripromessa di far cadere il governo di Elisabeth Borne dopo essersi vista respingere la proposta di abrogazione della riforma delle pensioni lo scorso 8 giugno, ha incassato soltanto 239 voti contro i 289 che sarebbero stati necessari.

La mozione di censura, oltre che dalla sinistra, era sostenuta dal gruppo centrista Liot e dall'estrema destra del Rassemblement National. Per riuscire a minacciare il governo, si sarebbe dovuta unire buona parte della destra Républicains, ma ciò non è avvenuto. (ANSA).