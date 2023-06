Dottori commercialisti, più investimenti nelle opere 'green'

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Tema "fondamentale" per gli enti di previdenza privati dei professionisti, giacché si tratta di "forme di investimento tipicamente vocate per soggetti che hanno ottiche di lungo termine", nel "rispetto del binomio rischio-rendimento", è "quello delle infrastrutture, anche energetiche, e finalizzate alla rigenerazione urbana". È un passaggio del concetto espresso dal presidente della Cassa dottori commercialisti (Cdc) Stefano Distilli, ospite del 'Forum in masseria' di Bruno Vespa, a Manduria (Taranto), che ha precisato che "se le risorse del Pnrr, soprattutto per il Sud Italia, possono, e devono essere volano per generare ulteriori investimenti nel sistema produttivo, nelle infrastrutture, nel sistema turistico e culturale sono, comunque, per definizione limitate, per quanto ingenti e temporanee", dunque occorre "ragionare su risorse in grado, poi, di fare da "stabilizzatore" a supporto del sistema", e che non derivino solo dal "debito pubblico".

Nel suo intervento, il numero uno della Cdc ha ricordato che "la Cassa che rappresento, con un patrimonio di quasi 11 miliardi, e il sistema della Casse professionali, il cui patrimonio complessivo supera ormai i 107 miliardi, potranno e dovranno svolgere un ruolo fondamentale", essendo già "ormai - ha concluso Distilli - sono tra i principali investitori istituzionali". (ANSA).