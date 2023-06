Confindustria Toscana, bene accordo Baker Hughes per Avenza

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - "Il protocollo firmato oggi per l'ampliamento del sito produttivo di Avenza (Massa Carrara) che arriva a pochi giorni di distanza dall'inaugurazione delle nuove linee produttive a Massa, ribadisce la volontà e l'impegno dell'azienda ad investire nella nostra regione". Lo afferma in una nota il presidente di Confindustria Toscana, Maurizio Bigazzi, commentando l'intesa firmata oggi da Baker Hughes-Nuovo Pignone con la Regione Toscana e il Comune di Carrara (Massa Carrara).

"Baker Hughes è uno dei campioni della nostra economia di cui andiamo orgogliosi, è una realtà che ha un legame storico e profondo con il territorio", ha sottolineato Bigazzi, ricordando che "le proficue sinergie che sta attivando con tutto il territorio, sono attestate anche dalla sua capacità di attivare collaborazioni importanti pubblico-privato, anche sul fronte della formazione. Penso a Big Academy, agli accordi con le università o all'Its Prime; esperienze e realtà che testimoniamo un impegno a formare le nuove figure professionali che l'industria cerca, ma spesso non trova". (ANSA).