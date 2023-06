Camere commercio: Cz-Kr-Vv, nasce la "Camera arbitrale"

(ANSA) - CATANZARO, 12 GIU - È ormai prossima la sottoscrizione di un protocollo d'intesa finalizzato a promuovere, da parte della Camera di commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, dell'istituto della "Camera arbitrale" quale modalità di risoluzione delle controversie.

"L'argomento è stato al centro di un incontro - riferisce un comunicato - tra il presidente dell'ente camerale, Pietro Falbo, ed il presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale degli avvocati di Catanzaro, Vincenzo Agosto, allo scopo di mettere a punto gli ultimi dettagli in vista della stipula del documento.

Il protocollo, che disciplinerà le linee guida che i due enti adotteranno in maniera congiunta, ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere l'istituto della 'Camera arbitrale' quale mezzo preferenziale per la risoluzione delle controversie e quale strumento alternativo alla giustizia ordinaria".

"La natura stessa dei rapporti commerciali - ha detto il presidente della Camera di commercio, Pietro Falbo - determina spesso la nascita di conflitti tra le imprese o tra le imprese ed i consumatori. Ma si tratta di controversie che nella maggior parte dei casi possono essere risolte rapidamente. È questa la ragione che mi ha indotto, d'intesa con il presidente Agosto, ad intraprendere questa strada condivisa che culminerà nella sottoscrizione di un protocollo d'intesa".

"Si tratta di un'azione - ha detto, da parte sua, il presidente Agosto - che si rivolge principalmente alle aziende e che è finalizzata a mettere a punto quegli strumenti normativi che esistono e che facilitano la soluzione delle controversie, in alternativa al giudizio ordinario, le cui lungaggini sono note".

"Al termine dell'incontro - si afferma ancora nella nota - i presidenti dei due enti hanno convenuto sulla necessità di organizzare in maniera congiunta un convegno sull'argomento a carattere informativo e formativo per divulgare i vantaggi e le potenzialità dell'adozione di un istituto come la 'Camera arbitrale'. L'incontro è già stato calendarizzato immediatamente dopo il periodo estivo". (ANSA).