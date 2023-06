Berusconi: Legacoop, 'ha segnato la vita politica ed economica'

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - "Con Silvio Berlusconi scompare una delle personalità che hanno segnato la vita politica ed economica italiana negli ultimi trent'anni. Ad inizio degli anni duemila abbiamo avuto con il suo governo un rapporto non semplice per visioni molto distanti dalle nostre sul ruolo ed il significato dell'impresa cooperativa nel Paese. Ne nacque un confronto a tratti anche aspro, che trovò comunque un'interlocuzione attenta e che alla fine produsse una soluzione equilibrata. In questa giornata triste, esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia e alla comunità di Forza Italia".

Così Simone Gamberini, presidente di Legacoop nazionale, ricorda Slvio Berlusconi nel giorno della sua scomparsa. (ANSA).